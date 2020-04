Covid-19 : Sam Clayton est décédé, Dipanda pleure à chaudes larmes

Le covid-19 aura marqué le monde en cette année 2020. Après l’artiste Congolais Aurlus Mabélé, le célèbre saxophoniste Camerounais Manu Dibango ou encore l’ancien Président de l’Olympique de Marseille Pape Diouf, ce virus a encore eu raison d’un autre fils d’Afrique en la personne de Sam Clayton, ingénieur son de Charlotte Dipanda. C’est l’artiste même qui a partagé l’information sur sa page Facebook ce mercredi 1er Avril 2020.

« Coucou mon ingénieur de son Sam Clayton s’en est allé à cause de ce satané virus Covid-19.Un membre de notre famille s’en va alors que nous avions encore tellement d’Amour à partager .Je n’étais pas prête.

Merci pour la qualité de la relation que tu offrais, ton talent et ton humilité. Tu vas tellement nous manquer .On s’était trouvé et toute l’équipe s appuyait sur ton savoir faire pour mieux gérer le stress avant les concerts. Comment je fais sans toi? Je t’aime ».

Nos sincères condoléances à Charlotte ainsi qu’à la famille du défunt.

