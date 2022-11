Cristiano Ronaldo et Mendes ont rencontré le Bayern pour préparer «l’évasion» en janvier

La rencontre de l’international portugais et de son agent avec le club allemand a eu lieu la semaine dernière, avant que l’interview controversée du numéro 7 de Manchester United ne soit rendue publique.Le journal anglais Daily Mail révèle ce mardi que Cristiano Ronaldo et son agent Jorge Mendes ont rencontré des émissaires du Bayern Munich pour tenter de «placer» le Portugais dans l’équipe d’Allemagne en janvier.Selon la même source, la réunion secrète a eu lieu la semaine dernière, avant que l’interview controversée du numéro 7 de Manchester United ne soit rendue publique. Des émissaires du club allemand se sont rendus en Angleterre pour avoir cette rencontre avec les Portugais.

Jorge Mendes, on s’en souvient, a offert Cristiano Ronaldo au Bayern et à plusieurs autres clubs européens lors du dernier marché estival, dont Chelsea, le Sporting et Napoli, dans une tentative désespérée de faire sortir le Portugais de Manchester United.À l’époque, le PDG de l’équipe bavaroise, Oliver Khan, avait confirmé que le club avait même envisagé de signer Cristiano Ronaldo, notamment après le départ de Robert Lewandowski, mais avait déclaré que le Portugais ne correspondait pas à la «philosophie» de l’équipe allemande. De plus, le salaire élevé de l’attaquant portugais a stoppé ce passage en Bundesliga.

