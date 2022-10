Cristiano Ronaldo : l’attaquant a droit à une indemnité de millionnaire s’il est licencié

Les diables rouges chercheront à vendre les Portugais, dès janvier, afin d’éviter d’avoir à «ouvrir les cordons de la bourse».Çristiano Ronaldo est dans «l’œil de l’ouragan» après avoir quitté Old Trafford la semaine dernière lors du triomphe 2-0 de Manchester United sur Tottenham, réalisant qu’Erik ten Hag ne le lancerait pas de la banque de remplacement.Le journal britannique The Sun écrit, ce dimanche, que les responsables des diables rouges vont déjà étudier la meilleure façon possible de «se débarrasser» de l’international portugais, et ils ont, pour le moment, plusieurs scénarios sur la table, parmi eux … licenciement possible.

La publication souligne que, cependant, si le club veut «déchirer» le contrat actuel, il devra payer au joueur environ 9,6 millions de livres – 11 millions d’euros – soit l’équivalent des salaires qu’il aurait eu droit jusqu’en juin, à la fin de votre contrat.

La direction sera, en ce sens, en espérant que toutes les parties intéressées se manifestent pour «sauver» l’attaquant de 37 ans, dès janvier. Chelsea est annoncé comme l’une des possibilités, mais un éventuel «saut» vers la MLS ne sera pas exclu.

Comments

comments