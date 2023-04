Cristiano Ronaldo : on savait à quel point son régime alimentaire extrême et dangereux était et comment il influençait sa santé

Cristiano Ronaldo a toujours été considéré comme l’un des footballeurs qui se consacre le plus à son entraînement pour améliorer ses performances et ses performances sur le terrain de jeu. Cependant, cela n’a pas seulement à voir avec l’exercice, mais aussi avec le régime alimentaire qui suit.

Dans ce contexte, on savait quel est le régime alimentaire de l’attaquant portugais, qui peut être extrême et dangereux pour quelqu’un qui n’a pas sa forme physique puisqu’il a été créé spécialement pour lui.

À de nombreuses reprises, Ronaldo a révélé que son entraînement et sa nutrition sont fondamentaux pour donner plus tard sa meilleure version sur le terrain. En ce sens, on a appris que le régime alimentaire de l’ancien joueur de Manchester United est basé sur des repas sains et nutritifs.

Les principaux aliments qui composent le régime alimentaire de Cristiano Ronaldo sont le poisson, le poulet, les glucides et les graisses saines, comme les noix et l’huile d’olive. Aussi, l’une des clés est de rester hydraté tout au long de la journée en buvant de l’eau.

A cela, l’attaquant d’Al-Nassr ajoute son shake protéiné après l’entraînement dans le but de renforcer ses muscles. En ce qui concerne ce qu’il est interdit de manger, les boissons sucrées, les aliments transformés et les sucreries sont les principaux.

La vérité est que ce régime extrême a grandement influencé sa santé et les performances du footballeur. Son régime alimentaire a servi à maintenir son endurance et son énergie lors d’un match, et il l’aide également à récupérer plus rapidement des blessures car il contient les nutriments dont le corps a besoin.