Dans “Hijack”, Idris Elba joue plus de son charisme que de ses muscles

Dans la série Hijack d’Apple TV, l’acteur d’origine sierra-léonaise Idris Elba joue le rôle de Sam Nelson.

Alors qu’il partait rendre visite à sa famille, il se retrouve pris en otage avec plusieurs autres passagers par des voyageurs armés difficilement contrôlables semant la panique tout au long du trajet de sept heures entre Dubaï et Londres.

La série a été entièrement tournée dans un avion, l’acteur estime que ce manque d’espace a augmenté l’adrénaline lors de l’enregistrement.

“L’idée était d’être assez réaliste que possible. Nous avons réfléchi à ce genre de montages, et puis on s’est dit, il fallait trouver un avion dans lequel nous allions tourner avec les moyens de bord…Et cela ressemblait un peu à une pièce de théâtre à certains moments”, explique l’acteur Idris Elba.

Ce négociateur dans le milieu des affaires sera amené à utiliser ses talents pour ne pas que la situation dégénère. Une sorte de jeu psychologique auquel Sam Nelson est habitué.

“J’ai été choisi pour jouer le rôle d’un grand homme. Dans cette situation, Sam est beaucoup plus qu’un être humain, il est vulnérable. Il n’est pas là pour se battre. Il est là pour utiliser ce genre de psychologie, ce genre de modèle de négociation pour permettre aux gens de se sentir à l’aise tout en leur disant ce qu’il veut qu’ils entendent” ajoute-t-il.

La série se décline sur sept épisodes allant de 44 à 52 minutes. Connu pour ses rôles, dans The Wire, ou encore Beast, l’acteur de 50 ans, est appelé ici à jouer de son charisme pour s’imposer.