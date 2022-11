«Davido est devenu fou…», la réaction du chanteur à la mort de son fils Ifeanyi Adeleke

Une source proche de Davido a révélé comment le chanteur nigérien a réagi lorsqu’il a appris la douloureuse nouvelle du décès de son fils, Ifeanyi Adeleke, noyé dans une piscine, le lundi 31 octobre.

Ifeanyi Adeleke aurait échappé à la vigilance du personnel de la maison, et s’est noyé dans la piscine de la résidence de son père Davido, à Banana Island. Transporté à l’hôpital, l’enfant est déclaré mort.

Selon les informations, Davido et sa fiancée Chioma, n’étaient pas présents lors du drame. Ils étaient à Ibadan, dans l’État d’Oyo, pour une réunion de famille.

Selon la source proche, Davido a failli perdre la tête car il se comportait anormalement à la maison. «Davido est devenu fou. Il a littéralement déchiré ses vêtements et a voulu courir dans les rues. Il a été retenu. Lui et Chioma sont inconsolables», a déclaré la source.

Le corps du garçon a été transporté à la morgue et il y a des indications qu’une autopsie sera pratiquée pour déterminer la cause du décès. Tous les amis, employés et collègues ont été interdits de visiter la maison du père de Davido où lui et Chioma sont enfermés.

