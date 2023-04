Davido fait une révélation : «Chaque fois que je vois Aliko Dangote, il me dit…»

La superstar de la musique nigériane David Adeleke, plus connue sous le nom de Davido, a partagé de précieux conseils financiers qu’il a reçus de l’homme le plus riche d’Afrique, Aliko Dangote.

Dans une interview accordée à Forbes, Davido a révélé que le magnat des affaires, Aliko Dangote, achète deux voitures tous les huit ans parce qu’il contrôle les dépenses impulsives, ce qui lui permet d’économiser de l’argent.

À chaque rencontre avec le milliardaire, Davido a révélé que Dangote lui avait toujours conseillé d’économiser son argent et d’investir dans des actifs.

«Oncle Aliko Dangote est un milliardaire très différent. Il achète environ deux voitures tous les huit ans. C’est un type de milliardaire très discipliné et très différent.

Chaque fois que je le vois, il dit juste une chose, ‘Économisez votre argent !’. Il ne me dit rien de plus, à chaque fois ‘économise ton argent’. Lui et mon père ont été des amis très proches.

Et il a bien fait pour nous. Il nous a fait beaucoup d’industries. Il vient d’ouvrir la plus grande usine d’Afrique. Cela crée des emplois», a révélé Davido à Forbes.