Daysie: « Je sortais avec un footballeur qui n’écoutait que sa mère »

Au cours de son passage sur le plateau de l’émission Allo Caviar diffusée sur Life Tv, Daysie s’est lâchée sans langue de bois sur sa vie privée. La chanteuse ivoirienne qui est à la recherche d’amour a évoqué sa relation avec un footballeur qui était très accroché à sa mère.

Sous les feux des projecteurs depuis son vif accrochage avec son ancienne amie Josée la tour, Daysie continue de faire parler d’elle sur la toile. Face à la coach Hamond chic ce mercredi, la chanteuse et auteur du morceau « Je cherche quelqu’un » s’est confiée sans filtre sur son idylle avec un footballeur.

Invitée à donner son avis sur les femmes qui sont prêtes à tout pour l’amour, la chanteuse ivoirienne a révélé avoir vécu une expérience regrettable avec un footballeur qui était très proche de sa mère.

« J’étais avec quelqu’un, mais j’avais une situation plus élevée. Lui dans sa situation il jouait au foot mais il était au début de sa carrière en Europe en ligue 2. Donc sa maman, on allait partout ensemble, les gens pensaient même que c’était ma grande-sœur. On va la tisser et on va payer ses habits. Mais dès que l’enfant a signé dans un grand club je suis devenue sa rivale; Elle m’a appelé pour me dire je trouve que tes yeux sont très ouverts pour mon fils. Je pense que toi tu as trop d’expérience« , a raconté la chanteuse avant d’ajouter qu’elle ne fera plus jamais ça à une belle-mère.

Parlant ensuite de la raison de sa séparation avec le père de son enfant, Daysie a confirmé sur le plateau qu’elle est toujours un cœur à prendre. « En ce moment je n’ai personne dans ma vie. Je suis en train de chercher. Récemment j’étais dans une relation mais c’est la religion qui a tranché. Il était musulman du côté de sa mère et moi je suis chrétienne. Une chose est sûre je ne vais jamais renier ma religion et je ne vais pas aussi me mettre dans quelque chose où je ne suis pas à l’aise« , a-t-elle déclaré.

