Debordo Leekunfa se mêle de la politique ivoirienne: ” de quelle paix parlez-vous?”

Patrick Tanguy Séry Digbeu, connu sous le nom de « Debordo Leekunfa » s’est prononcé sur la situation socio-politique actuelle de la Côte d’Ivoire. Suite au meeting de l’opposition ivoirienne, l’artiste du coupé décalé s’adresse aux hommes politiques du pays.

A trois semaine de la présidentielle ivoirienne, Debordo Leekunfa fait une analyse de la situation socio-politique de la Côte d’Ivoire. Ce dimanche 11 octobre 2020 la star de la musique ivoirienne demande à savoir de quelle paix parlent les acteurs politiques du pays et finit par exhorter la jeunesse à la maturité d’esprit, rapporte AbidjanTV.Net .

“De quelle paix parlez-vous? Une PAIX PARTISANE QUI PROFITE SEULEMENT QU’AU POUVOIR EN PLACE

-la PEUR DE PERDRE LE POUVOIR

-éviter une revanche ou un renversement de situation ?

Ou !

Une paix qui réunit tous les fils de la côte d’ivoire du nord, du sud, de l’est , à l’ ouest sans oublier tous ces exilés

Comme Gbagbo Laurent, blé goudé, Soro guillaume.

2- de quelle opposition parlez-vous !!!

-une opposition qui prône l’ivoirité qui sent de la xénophobie diabolise le dioula stigmatise le nordistes offense ceux qui ne sont pas du même avis qu’eux.

Ou ! -une opposition qui instrumentalise cette jeunesse ivoirienne a des fins personnelles.

-une opposition frustrée d’être lâché ou mis en marge par le pouvoir en place veut à tout prix tirer une vengeance. -une opposition qui est dans un esprit revanchard qui veut à tout prix essuyer ces frustrations!

Laissez-moi rigoler pitié pour les politiques de Côte d’Ivoire !!!

Je vous sais très intelligent et sages

Désolé de vous le préciser que vous êtes absorbé de par plein de carence mais surtout limité dans vos plans !

Vous êtes tous limités et coupables !

Très cher politiques

J’appelle à la vigilance de cette jeunesse fragile par faute de moyen et de boulot de se méfier du politicien

Leur méthode tout pour moi rien pour les autres ils te diront que c’est pour ton futur mais pour mon futur et le futur de mes enfants mon père ne m’a jamais demandé de tuer pour réussir dans la vie !!!

Mais plutôt l’union, discipline, travail

Jeunesse de Côte d’Ivoire j’ai besoin de toi !!

Mettez dieu dans tout ce que vous faites !!!

Car moi seul dieu me gère !!!”, a-t-il déclaré.

Sapel MONE

Comments

comments