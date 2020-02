Décès de l’artiste Héricson Le Zulu : ce que vous ne savez pas

LA FEMME D’ERICSON LE ZULU FAIT DES RÉVÉLATIONS SUR LE MAL QUI A EMPORTÉ L’ARTISTE

ELISABETH GOGUÉ : “Eric a eu un cancer du foie qui a été détecté en octobre. Il a eu un kyste au dos, on a pensé que c’était par rapport à son travail, puisqu’il était cariste. On a vite réagi à cela parce que ça lui faisait mal. Il s’est fait opérer. Après l’opération, on a remarqué qu’il maigrissait beaucoup. Du coup, nous sommes retournés voir le médecin pour un bilan beaucoup plus approfondi. Et il s’est avéré que le foie avait un problème. Du coup, on a été voir un spécialiste. A l’hôpital, ils ont décidé de le garder pour d’autres examens. Et la douloureuse est tombée, cancer du foie. Malheureusement, c’était un cancer avancé couplé à un cancer de la vessie. Malgré tout cela, il a été suivi dans un autre hôpital et il a continué des traitements à la maison. C’est moi qui jouais le rôle de l’infirmière de mon homme, chose tout à fait normale. J’ai fait tous les soins qu’il fallait au quotidien. J’ai vu qu’il maigrissait, il était affaibli, mais il s’est battu comme un chef. La finale a été dite ce jeudi 13 février lorsque je l’ai accompagné aux urgences parce qu’il était très mal en point. Quand ils ont fait les examens, ils m’ont dit que c’était fini pour mon homme. Je suis restée avec lui jusqu’au bout jusqu’à ce qu’il décède ce dimanche à 3h37 minutes.”

Source : actupeople

