Décès du colonel Issiaka Ouattara (Wattao) aux Etats-Unis: le message de Molare « Je ne sais quoi dire… »

La nouvelle du décès du colonel Wattao s’est répandue comme une traînée de poudre. Interné aux Etats-Unis depuis un mois environ, l’ex commandant de zone de la rébellion était annoncé dans le coma depuis hier. Plusieurs médias ainsi que des journalistes d’organes internationaux via des tweets ont annoncé le décès du colonel Wattao.

Molaré, artiste coupé décalé proche de Wattao a publié le message suivant sur sa page Instagram, publication qui achève de convaincre de la mort de celui dont on disait qu’il avait été empoisonné : « Plus qu’un grand frère pour moi, tu as été là à toutes les périodes difficiles, comme de joie. Je ne sais même pas quoi dire depuis… »

Le colonel était proche de Molaré et de plusieurs artistes

Décédé ce jour aux Etats-Unis, le colonel Issiaka Ouattara plus connu sous le pseudonyme de Wattao était l’un des plus people des différents commandants de zone qui ont dirigé la rébellion. Très proche des artistes, le 11 août dernier, jour de la Tabaski, il avait d’ailleurs organisé une réception chez lui à la maison avec la présence de bien d’artistes comme Molaré, Serge Beynaud, Dj Kerozen, Saga Junior… Avec sa mort, le mouvement coupé décalé perd ainsi un grand parrain.

