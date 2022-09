Découvrez Elizabeth Cambage, la jeune femme de plus de 2 mètres de taille

Une vidéo vient de débarquer sur les réseaux, et montre une jeune femme, la trentaine, avec une taille impressionnante. Selon les informations, Elizabeth Cambage, puisque c’est son nom, mesure plus de 2 mètres. Ayant atterri sur les réseaux sociaux, depuis quelques heures, une vidéo fait le chou gras des internautes, suscitant un torrent de commentaires élogieux. Sur les images, une femme à l’allure juvénile, mais avec une taille impressionnante, a retenu l’attention des abonnés du net.

Selon les informations, cette jeune femme, qui mesure dans les 2 mètres, s’appelle Elizabeth Cambage. Qui est-elle, en fait ?

2,03 mètres pour 104 kilogrammes

Une petite enquête a permis d’avoir une idée sur la jeune femme, qui fait, actuellement, la pluie et le beau temps sur la toile.

En effet, Elizabeth Cambage a vu le jour, le 18 août 1991, à Londres, d’un père nigérian et d’une mère australienne. Elizabeth débute sa carrière professionnelle en Women’s National Basketball League (WNBL), avec les Dandenong Rangers, au cours la saison 2007-2008, où elle dispute quatre matchs, et termine avec des moyennes de 3,3 points et 3 rebonds par match.

Après plusieurs années d’exploit, c’est en 2008 qu’elle fait ses débuts avec les sélections australiennes. Elle remporte le Championnat d’Océanie des 19 ans et moins, puis, l’année suivante, elle dispute, toujours, avec la sélection des 19 ans et moins, le Championnat du monde de cette catégorie d’âge. Les Australiennes terminent à la cinquième place de la compétition, dont elle termine meilleure marqueuse avec 20,4 points, et deuxième du classement des contreuses avec 2,4 contres. Elle réalise, également, 6,8 rebonds et 0,2 passe.

En raison de la pandémie de Covid-19, aux États-Unis, elle renonce à rejoindre les Aces de Las Vegas, pour la saison WNBA 2020, et s’engage en Australie, à Dandenong, pour les Southside Flyers, pour la saison 2020-2021.

Elle est sélectionnée pour participer aux Jeux olympiques d’été de 2020, mais elle se retire de la compétition, quelques jours, avant le début des Jeux, invoquant des problèmes de santé mentale ; peu de temps après, sa Fédération annonce qu’elle fait l’objet d’une enquête pour mauvaise conduite, durant un match de préparation contre le Nigéria, le pays d’origine de son père.

En réalité, Elizabeth Cambage pèse 2,03 mètres pour 104 kilogrammes. Très impressionnant !

