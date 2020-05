Découvrez Faiq Bolkiah, le footballeur le plus riche du monde

Aujourd’hui quand on parle d’argent dans le domaine du football, on pense automatiquement à MESSI, CHRISTIANO RONALDO et NEYMAR, mais détrompé vous il existe bel et bien un footballeur encore plus riche que ses trois titans du ballon rond. Son nom est FAIQ BOLKIAH il a 21 ans et est le joueur le plus riche du monde alors qu’il n’a jamais participé à une compétition majeure.

En effet FAIQ est un milieu offensif qui joue à Leicester city et est international à BRUNEI, un pays riche grâce au pétrole. FAIQ a joué pour Chelsea et pour Southampton, il est sous contrat chez les foxes depuis 2016 et n’a jamais disputé un match professionnel. Sa richesse vient de son statut social, il est le neveu du sultan de Brunei et sa fortune est estimée à 17 milliards d’euros.

Il est également le fils du prince JEFFRI connu pour être l’homme le plus dépensier du monde. Jeffri aurait dépensé plus de 12 milliards d’euros dans sa vie il possède plus de 2300 voitures de luxes, 500 maisons et plusieurs palaces. En réalité FAIQ n’est pas comme son père bien qu’il pourrait acheter un club FAIQ est déterminé à réussir grâce à son travail et pour cela il s’entraine dur pour percer. Son rêve aujourd’hui est de devenir un joueur de classe mondiale. Pour l’instant il ne joue pas en première League mais il a eu le mérite de représenter son pays et a même inscris un but. Son histoire est exceptionnel car il ne joue pas pour devenir riche mais pour l’amour du football.

