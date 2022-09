Distinction : l’Ivoirienne Emma Lohoues honorée par la ville de Houston aux États-Unis

Invitée par la ville de Houston aux États-Unis, l’Ivoirienne Emma Lohoues a été distinguée, en marge du 1er Sommet Houston-Afrique sur l’énergie ouvert le 22 septembre en présence de chefs d’état et ministres africains, des PDG de l’énergie basés à Houston et des chefs d’entreprise du continent africain et de la région du Grand Houston.

Selon le courrier du maire de Houston, Sylvester Turner, consulté par Abidjan.net, Emma Lohoues a été faite “citoyen d’honneur et ambassadeur de bonne volonté” , deux des plus hautes distinctions à Houston pour son “dévouement en tant que modèle pour nos jeunes et les générations futures” .

L’actrice et cheffe d’entreprise ivoirienne était l’invitée d’honneur, ce vendredi 23 septembre 2022, lors d’une “réception VIP” qui a été suivie d’un gala spécial de ce 1er sommet de l’énergie Houston-Afrique.

” L’ un des moments forts de notre sommet est le gala d’ouverture, au cours duquel nous souhaitons vous honorer devant tous les chefs d’État, dignitaires étrangers et invités”, a souligné le maire Turner, lors de son invitation à Emma Lohoues.

Houston est la 4ème plus grande ville des États-Unis avec l’une des diasporas africaines les plus actives et dynamiques.

Le Sommet de l’énergie Houston-Afrique prévu les 22 et 23 septembre 2022 a réuni des dirigeants africains pour rencontrer directement les entreprises énergétiques de Houston afin de promouvoir de nouvelles entreprises, d’identifier les opportunités de développement économique et de discuter des défis pour les entreprises américaines opérant en Afrique.

En outre, le sommet devrait créer, selon les autorités de Houston, “une plateforme pour discuter de stratégies générales et d’opportunités spécifiques d’extraction de pétrole et de gaz naturel, de renforcement des capacités d’énergie renouvelable, de réduction des émissions de carbone et de création de systèmes de distribution d’électricité innovants en Afrique”.

Avant Emma Lohouès cette année, la sprinteuse ivoirienne Murielle Ahouré avait été honorée en 2018 par cette même distinction par la ville de Houston dans le Texas.

