Divorce de Kim Kardashian et Kanye West : cette somme colossale que le rappeur va devoir verser pour la pension de leurs enfants

Kim Kardashian et Kanye West ont réglé les derniers détails de leur divorce.

Kim Kardashian et Kanye West sont officiellement divorcés. Après neuf ans de relation, sept ans de mariage et l’arrivée de quatre enfants, la star de téléréalité s’est séparée du rappeur en février 2021, après une période très compliquée entre eux. Depuis plusieurs mois, les deux stars sont donc en procédure de divorce. En mars dernier, la fondatrice de SKIMS avait officiellement été déclarée célibataire et avait pu retrouver son nom de jeune fille. L’ex couple devait encore se mettre en accord sur d’autres détails importants comme leurs biens et la garde de leurs enfants. C’est désormais chose faite. Ce mardi 29 novembre, « People » a obtenu les documents officiels du divorce. On y apprend que Kim Kardashian et Kanye West vont se partager la garde de leurs quatre enfants : North, 9 ans, Saint, 6 ans, Chicago, 4 ans, et Psalm, 3 ans. Il est également noté que le rappeur devra verser chaque mois à la star de téléréalité une pension alimentaire de 200 000 dollars par enfant, ce qui fait un total de 800 000 dollars par mois. Il sera notamment responsable de la moitié des dépenses médicales, éducatives et de sécurité des enfants.

Kim Kardashian et Kanye West ont tous les deux décidé de renoncer à la pension alimentaire pour époux. Pour régler leurs différends concernant leurs enfants, l’ex couple doit participer à une médiation. Toutefois, si l’une des deux stars décide de ne pas y participer, celle présente sera autorisée à prendre la décision finale. Enfin, en ce qui concerne leurs biens, ils seront divisés en fonction de leur contrat de mariage. Pratiquement deux ans après l’annonce de leur séparation, le divorce de Kim Kardashian et de Kanye West est donc officiellement finalisé.

