Don Giovanni à Carmen : “Toi Carmen tu ne sais pas d’où tu viens on dirait !”

La dernière sortie de Carmen Sama suscite assez de réactions. Don Giovanni tire à boulets rouges.

” Toi Carmen tu ne sais pas d’où tu viens on dirait ! Si des ministres et autres personnes ont donné de l’argent lors des obsèques de Arafat, c’est à cause de la fille que tu as. Ils se sont dit que le père nait plus et que ça sera difficile pour toi. Alors ils t’ont donné assez d’argent pour t’occuper d’elle.

Mais toi, tu prends cet argent pour faire travaillement sur un artiste, jusqu’à ce que tout le monde en parle.

Toi tu avais faim hier ici et aujourd’hui tu crois que tu es arrivée ? Ou bien c’est parce que tu commences à te prostituer dans le milieu du showbiz que tu crois que tu es arrivée ?

Il faut savoir gérer l’argent de l’enfant car tous ceux qui te suivent dans tes virées disent secrètement que tu es bête. Demain quand tu seras à la case départ, tu sauras que la vie n’est pas comme tu le penses… “

