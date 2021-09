Vitale décide de mettre fin à la musique, les raisons

C’est la nouvelle de ce début d’après-midi. Vitale décide d’arrêter la musique après une somme de frustrations ces derniers mois. Vitale a annoncé la nouvelle via une publication sur son profil Facebook.

Fin de sa carrière musicale. Vitale aurait décidé de ranger le micro. La chanteuse coupé décalé a annoncé qu’elle quittait le monde de la musique après avoir encaissé un certain nombre de frustrations ces récents mois. Entre la sulfureuse histoire avec l’animatrice Annie France, en passant par son conflit médiatique avec Barthélémy Inabo, et sa récente humiliation dans les rues de Paris, Vitale aurait cédé, à en croire ses dires.

Elle a annoncé à tous ses fans via une publication qu’elle arrête de chanter. « J’arrête la musique .C’est bon c’est terminé. Annie France Bamba, Barthélémy Inabo, Taliban Choco …Merci de m’avoir fait mal, au revoir« , a écrit Vitale. Comme quoi, elle anticiperait sa retraire musicale.

En commentaires, Le Molare lui a incessamment adressé un message afin de la galvaniser. « On ne vit pas pour les gens si c’était les injures, la méchanceté, le mensonge, et les propos déplacés des gens, je n’allais pas être en train de commenter ton post là ni être là ou je suis . Quand on veut te tirer vers le bas tu te lèves et tu les corriges avec le travail « a commenté Le Molare.

