Emma Lohoues jalouse de la Miss Olivia Yacé ? Voici ce que les internautes lui reprochent

Suite à son direct hier sur sa page Facebook au même moment de la finale Miss Monde 2022, Emma Lohoues s’est faite sévèrement critiquer par les internautes pour son manque de soutien envers la ravissante Olivia Yacé qui a été élue 2e dauphine de Miss Monde.

La célèbre influenceuse ivoirienne Emma Lohoues ne cessera pas de faire parler d’elle. Alors que les ivoiriens étaient figés sur leur écran à suivre le prestigieux concours de beauté Miss Monde 2022 pour apporter un grand soutien à la jeune dame Olivia Yacé, la boss de Empire 17 avait aussi programmé un direct sur sa page Facebook au même instant.

Une attitude qui n’a malheureusement pas été appréciée par les internautes qui n’ont pas manqué d’exprimer leur mécontentement envers la starlette des réseaux sociaux.

« Toi tu sais pas que Olivia est en train de participer à la finale Miss Monde et c’est aujourd’hui tu as trouvé pour faire direct ? Tu exagères franchement ! Tu exagères !

Emma si tu veux pas qu’on se sépare pour toujours laisse ton direct et allons regarder miss je n’aime pas hein.

Toi tu n’as jamais aimé Olivia Yacé même le jour de la finale encore tu vas te jouer KO Facebook dit de faire direct.

Tout les ivoirien regardent notre miss, toi tu fais vidéo, tu n’a même pas publié un petit soutien à la petite, vraiment c’est méchant.” Ont-ils fait savoir.

Rappelons que la ravissante Olivia Yacé a fait un grand honneur à la Côte d’Ivoire et à toute l’Afrique étant élue 2e dauphine de Miss Monde 2022.

