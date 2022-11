Emma Lohoues: « Je ne donne pas de privilèges de mari à celui qui est mon gars »

Classée au premier rang des personnalités les plus suivies sur les réseaux sociaux, Emma Lohoues ne rate jamais l’occasion de s’adresser à ses jeunes sœurs. Au détour d’une récente entrevue, l’influenceuse s’est prononcée sur un certain nombre de comportement à éviter avant le mariage.

Influenceuse, actrice, top modèle, femme d’affaires, entrepreneure et récemment encore animatrice, Emma Lohoues fait partie des rares femmes africaines qui ont plusieurs cordes à leur arc. Considérée de ce fait comme un modèle pour la future génération, l’ex copine de Dj Arafat ne cesse de partager ses expériences avec ses fans.

Invitée récemment à parler de sa vie privée, la mère de Kobe a profité pour inviter ses jeunes sœurs à ne plus accorder de privilèges à un homme qui ne leur a pas encore mis la bague au doigt. « Je ne donne pas de privilèges de mari à celui qui est mon gars, sinon, il va s’oublier. Si tu es mon mari, tu peux regarder dans mon téléphone, si tu n’es pas mon mari et que tu viens chez moi on t’annonce, tu ne rentres pas chez moi comme cela car ce n’est pas toi qui a payé ma maison, aussi simple que ça« , a-t-elle expliqué.

Dans la suite de son raisonnement, Emma Lohoues a convié ses jeunes sœurs à faire preuve de vigilance avant le mariage. « C’est l’erreur que certaines femmes font, elles sont là, elles pilent foutou pour les gars, lavent leurs habits et leurs caleçons pendant qu’il n’est pas ton mari mais ton gars.. Le temps, tu vas réaliser, tu as fini de laver c@leç0n avec beaucoup de faux trucs la dedans, il est avec une petite go là-bas« .

Selon l’animatrice de l’émission de divertissement « The Bachelor » diffusée sur Canal+, les hommes ne marient jamais celles qui les prennent au sérieux. « ils sont toujours en train de marier le contraire de leur modèle ensuite aller sortir avec celles qui sont leur modèle dehors parce qu’ils se voilent la face. Les êtres humains sont comme cela« , a-t-elle indiqué.

Comments

comments