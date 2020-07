Emma Lohoues, Prostituée de Luxe? L’accusée se defend

Accusée par de nombreux internautes d’être une géreuse de bizzi ( prostituée de luxe), la belle Emma Lohoues est montée au créneau pour cracher ses vérités.

Emma Lohoues: ”Même quand tu te vends, prends cet argent pour investir”

La jeune et belle actrice ivoirienne Emma Lohoues fait partie des personnalités du showbiz les plus influentes de Côte d’Ivoire voire en Afrique. Elle est également une véritable femme d’affaires. En plus de posséder un somptueux institut de beauté, elle lance par moments des casting afin de recruter des jeunes filles à qui elle offre du boulot. Cependant, Emma Lolo dit être déçue du comportement de certaines filles qui n’ont aucune envie de travailler.

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, l’actrice déplore ce comportement de ces jeunes filles, tout-en apportant une réplique aux personnes qui l’accusent régulièrement de vendre son corps. ”Pour vous, c’est quoi réussir sa vie? On commence tout petit pour devenir grand mais vous n’avez même pas envie de le faire. C’est vous qui voulez avoir des téléphones de dernière génération. J’en ai vu qui disent que nous (moi et toutes celles qui sont people aujourd’hui), nous nous vendons. Vous pensez qu’on a besoin de se vendre, de gérer des bizzi pour être là où nous sommes?”, a interrogé Emma Lohoues.

Avant d’ajouter: ”Alors, partons sur le principe que vous pensez que c’est ce qu’on fait. D’accord! on se vend; il n’y a pas de problème. Mais quand tu finis de te vendre là, l’argent que tu as eu là, investis pour ne plus te vendre demain. Donc toi tu va continuer de te vendre indéfiniment dans ta vie pour subvenir à tes besoins…et puis l’argent de se vendre là, on ne peut pas faire bonne chose avec. Vous ne connaissez pas la vie des gens; vous ne connaissez pas le parcours des gens et vous racontez n’importe quoi. Au final, nous sommes des exemples pour vous par rapport à nos modes vie. Sachez que chacun de nous a un parcours, chacune de nous vient de loin…”, a-t-elle rappelé.

Poursuivant, l’ex copine de Dj Arafat a confié qu’elle a dû batailler fort pour se faire une place au soleil. ”Moi que vous voyez aujourd’hui là, j’ai eu à travailler dans des instituts; j’ai eu à être insultée par des patrons…Pour être actrice, je ne suis pas passée par la petite porte; j’ai eu à me faire insulter, ridiculiser et rejeter dans des casting. J’ai eu un petit magasin avant d’avoir un institut de beauté et là, je pense que je n’ai encore rien fait…Arrêtez de tendre la main. Bougez-vous! C’est de petit boulot à petit boulot qu’on arrive à ce dont on a toujours rêvé. Pour réussir, il faut faire preuve d’abnégation, de courage; d’échec en échec, on finit par réussir”, a conseillé la belle Emma Lohoues.

