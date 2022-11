Emmanuelle Kéita: la NCI annonce officiellement son arrivée à la Télévision

La Nouvelle Chaîne Ivoirienne, NCI, a annoncé l’arrivée officielle sur leur télévision de l’influenceuse ivoirienne Emmanuelle Kéita.

Il y a quelques jours, Emmanuelle Kéita s’est empressée d’informer ses fans qu’elle va bientôt débarquer à la télévision pour une aventure. « Tic tac Tic tac !! Plus que quelques jours pour l’annonce officielle de ma nouvelle Émission TV … et sa Chaîne …A votre avis, quelle sera la thématique principale de cette Émission ? », avait écrit Emmanuelle Keita, Directrice artistique, égérie de marque, influenceuse, cheffe d’entreprise et ancienne actrice de la sérié à succès « Class’A ».

Alors que les internautes se demandent la thématique et la chaîne qui l’accueille, La NCI vient de vendre la mèche en confirmant l’information. « Famille NCI, la EK land… Nous avons l’immense plaisir de nous annoncer qu’Emmanuelle Keita rejoint NCI, la Nouvelle Chaîne Ivoirienne. Retrouvez-la très bientôt », peut-on lire ce lundi matin sur la page Facebook de la NCI.

On se rappelle qu’à l’annonce de sa présence sur une émission, Emmanuelle Kéita avait fait face à de vives comparaisons entre Emma Lohoues et elle. Les internautes lui reprochent d’avoir opté pour la télévision à cause de Emma Lohoues qui anime The Bachelor sur Canal+ Pop.

Et pourtant, interrogée sur cette comparaison, dans une interview accordée à Actupeople, EK a toujours été claire. « Ça ne m’intéresse pas de parler de cette comparaison que les fans font entre moi et Emma Lohoues. Je ne veux pas qu’on cite le nom des personnes que je ne fréquente pas dans mes interviews. C’est une guerre froide entre les fans. Donc il faut poser la question aux fans. Moi ça ne m’intéresse pas. Je n’ai pas envie de parler de cette dame », a avait répondu l’ex-compagne de Peter 007.

Comments

comments