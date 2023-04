En Côte d’Ivoire, l’engouement pour le rap chrétien

KS Bloom s’est produit ce samedi 29 avril sur la scène du Femua. Il est aujourd’hui l’un des rappeurs les plus écoutés du pays. « Rap chrétien » ou « gospel urbain », le sous-genre a conquis la Côte d’Ivoire ces quatre dernières années. Son public, largement issu des églises évangéliques, est de plus en plus large.

K.S Bloom dans son clip “Disciple dans la ville” © Capture d’écran Ks Bloom – Disciple Dans La Ville

Marie-Anne Mayoli termine ses devoirs dans la cour de l’église baptiste missionnaire de Cocody Mermoz. À 18 ans, elle est fan du rappeur KS Bloom. « J’ai commencé à plus le connaître et à plus l’aimer avec sa chanson “Dieu n’échoue jamais”, “Enfant de Dieu” », raconte-t-elle.

« Enfant de Dieu » a enregistré 57 millions de vues sur YouTube. Les paroles louent la sagesse et la protection du Seigneur sur des rythmes afro dansant, entre rap et coupé-décalé. Grâce au rappeur, Marie-Anne peut conjuguer sa foi avec la musique. « À travers ses chansons aussi, il [KS Bloom] fait la promotion de Dieu. Avec cela, on peut plus s’agrandir encore dans notre foi avec le rap chrétien. »

Hervé Gnagbé, le pasteur de cette petite église, confirme l’engouement des jeunes fidèles pour le rap chrétien. « Ils en raffolent… Ce n’est pas tout à fait notre style, mais bon, dès lors que ça plaît à nos jeunes. Et puis il faut dire que KS Bloom lui-même défend la cause de l’Évangile, donc ça nous va ! »

Le « rap chrétien » ou plus largement « gospel urbain » est né dans les Églises évangéliques qui ont vu leur nombre monter en flèche ces dix dernières années en Côte d’Ivoire. Abidjan compterait au moins 4 000 lieus de cultes évangéliques. KS Bloom est issu de la communauté du Vase d’honneur.

Des églises qui s’ouvrent à d’autres horizons musicaux

Selon Tehui Yacé, responsable des acquisitions de contenus pour la plateforme Boom Play, ces Églises ont joué avec les codes musicaux modernes pour attirer plus de fidèles. « Elles ont eu, on va dire, l’intelligence d’ouvrir leur répertoire musical, c’est-à-dire les chants chrétiens, à des styles de musiques un peu plus modernes. On a vu des ateliers de rap, des groupes de rap autorisés à performer à l’église, des cultes avec même parfois du presque même du slam, des prestations, des prestations après le culte, où à chaque fois la communauté soutenait les artistes qui le faisaient, raconteTehui Yacé. Et ça commençait ainsi de bouche à oreille au sein de la communauté. Et ça dépassait après les frontières de la communauté. »

Tehui Yacé, qui suit de près les tendances des stream sur la plate-forme Boomplay, affirme que le gospel urbain est désormais la musique la plus écoutée du pays en raison de la fidélité des auditeurs. Après KS Bloom, c’est la chanteuse Morijah qui affole désormais les compteurs.