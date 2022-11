Équipe de France : Camavinga victime d’insultes racistes et de menaces de morts !

Victime d’un choc avec Eduardo Camavinga à l’entraînement, Christopher Nkunku a été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde. Le milieu de terrain madrilène a en effet été la cible de nombreux messages d’insultes, certains à caractère raciste.

Sa dernière publication sur Instagram a ainsi été abreuvée de commentaires négatifs, parfois à coup de «Rentre en Afrique» ou de «Tu vas mourir». De quoi rendre la situation d’autant plus difficile à vivre pour le milieu de terrain tricolore, forcément marqué par la blessure de son partenaire.

Convoqué pour la Coupe du monde en raison des absences de Paul Pogba et N’Golo Kanté, Eduardo Camavinga avait auparavant affiché ses ambitions et répondu aux critiques liées à sa jeunesse ou son inexpérience, lui qui affiche seulement quatre sélections au compteur.

«Les critiques font partie de la vie. On n’a pas la même expérience mais on a à cœur de monter ce que l’on vaut, a lâché le joueur du Real Madrid. On aura la dalle. Avec notre fougue et l’expérience des anciens cela peut faire un bon mélange», a-t-il ainsi confié.

Ajoutant : «J’ai toujours été le plus jeune. J’ai mes habitudes, a encore estimé le milieu aux quatre sélections avec la France. Il faut rester soi-même, avoir du respect, garder un lien mais aussi une distance, pour respecter les anciens. Je suis sociable, cela aide et je m’intègre très bien dans un groupe.»

