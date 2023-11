Etats-Unis : Le rappeur américain P. Diddy accusé de viol par son ex-compagne

La chanteuse Cassie, qui a partagé la vie du rappeur américain P. Diddy, a porté plainte contre dernier pour viol et violences physiques répétées depuis des années.

Le rappeur américain P. Diddy visé par une plainte pour viol

Le rappeur et homme d’affaires américain, Sean Combs, alias Puff Daddy ou P. Diddy, est dans un sacré pétrin en ce moment. Son ex-compagne et chanteuse américaine, Casandra Ventura, Cassie de son nom de scène, a porté plainte contre lui pour viol et violences physiques pour des faits qui se seraient produits sur toute une décennie entre 2005 et 2018. Dans un document rendu public il y a quelques jours auprès de la justice fédérale américaine, la chanteuse RNB a raconté que lorsqu’elle a fait la connaissance du producteur de rap en 2005, elle avait 19 ans et lui 37 ans.

A cet âge et ce jusqu’à 37 ans, elle aurait été sous l’emprise de P. Diddy, qui l’aurait battue, droguée ou encore fait subir des relations sexuelles forcées avec d’autres hommes. “Après des années dans le silence et l’obscurité, je suis enfin prête à raconter mon histoire et à témoigner du plus profond de mon être, au profit de toutes les autres femmes qui doivent affronter la violence et l’emprise dans leurs relations amoureuses”, explique-t-elle. Par ailleurs, la plainte de 35 pages vise également les sociétés et labels du rappeur à savoir Bad Boy Entertainment, Bad Boy Records, Epic Records, Combs Enterprises et Doe Corporations 1-10.

De son côté, celui qui a été une figure majeure du Hip-Hop dans les années 90 et 2000 nie tout en bloc par la voix de ses avocats. ‘’P. Diddy dément de façon véhémente ces accusations offensantes et outrageantes. Au cours des six derniers mois, M. Combs a été soumis à la demande persistante de 30 millions de dollars de Mme Ventura, sous la menace d’écrire un livre préjudiciable sur leur relation”, soulignent-ils.

Cette action en justice est rendue possible grâce à une loi de l’Etat de New York qui permet depuis novembre 2022, mais pendant un an seulement, aux victimes de violences sexuelles de porter plainte au civil pour des faits prescrits.