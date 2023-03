Exposition : La Fondation Donwahi accueille 23 œuvres du célèbre peintre espagnol Antoni Clavé

Un grand coup de la Fondation Donwahi. Pour la première fois en Afrique, la Côte d’Ivoire accueille les œuvres du célèbre peintre, sculpteur et graveur espagnol, Antoni Clavé. Du 23 mars au 27 mai 2023, la Fondation Donwahi située dans la commune de Cocody, servira d’écrin aux œuvres d’Antoni Clavé sur le thème : « L’esprit du guerrier ».

Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, « cette exposition démontre que la Côte d’Ivoire est reconnue mondialement pour pouvoir accueillir les œuvres de telle envergure ».

Pendant un peu plus de huit semaines, ce sont au total 23 œuvres d’Antoni Clavé que le public ivoirien pourra visiter tous les jours. Cette exposition vient à propos, au moment où il est de plus en plus question de la restitution des œuvres d’art africain et celle de leur apport à l’histoire de l’art mondial.

Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck a indiqué que «cette exposition démontre que la Côte d’Ivoire est reconnue mondialement pour pouvoir accueillir les œuvres de telle envergure ». (DR)

Pour rappel, né en 1913 à Barcelone en Espagne, Antoni Clavé est un peintre et sculpteur espagnol. Il a émigré en France où il s’est installé jusqu’à son décès en 2005.

L’ambassadeur de l’Espagne en Côte d’Ivoire, Rafael Soriano Ortiz, s’est réjoui de cette exposition à Abidjan. « Antoni Clavé, c’est un artiste exceptionnel. C’est un artiste espagnol qui a été comme beaucoup d’artistes de sa génération, influencé par l’art africain et c’est avec joie qu’on présente ses œuvres au public ivoirien », a mentionné le diplomate espagnol. Tout en indiquant que c’est « une opportunité pour le public ivoirien de voir l’art en majuscule ». Il a par ailleurs soutenu que « la culture est un pilier jamais négligé dans les relations bilatérales entre l’Espagne et la Côte d’Ivoire ».

Au cours d’une rencontre avec les médias qu’elle a co-animée le 22 mars 2023, avec Emmanuel Clavé, petit-fils du maître à l’honneur et Aude Hendgen, commissaire d’exposition d’archives Antoni Clavé, Ila Ginette Donwahi a fait savoir que ce thème appelle à la résilience et à la force de l’esprit pour affronter les obstacles qui se dressent sur notre chemin.

En organisant une exposition de ses toiles, sculptures et gravures, la Fondation Donwahi, en collaboration avec le “Palazzo Franchetti” de Venise, vise à rappeler le lien entre arts traditionnels d’Afrique et arts modernes contemporains. Ainsi que l’universalité de l’art et le génie qui peuvent féconder les esprits d’hommes et de femmes, ne vivant pas sur la même aire géographique, à produire des œuvres qui ont des similitudes.