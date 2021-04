Fally Ipupa ”je n’ai pas eu de relations intimes avec mon ex, récemment”

Rien ne va plus entre Fally Ipupa et Nicky Barcelone son ex-femme. En fait, l’artiste congolais a porté plainte contre cette dernière. La raison ? Une sortie de Nicky Barcelone qui confirme être enceinte de Fally Ipupa, qui ne dit pas avoir eu de relations intimes avec Nicky Barcelone, récemment.

“Dans l’intérêt de conserver les valeurs de vérité et d’intégrité qui sont les miennes , j’ai pris la décision de porter plainte contre :

Tous propos mensongers et diffamatoires visant à vouloir m’attribuer une prétendue grossesse dont je ne suis pas l’auteur. Contre toutes formes de dénigrement consécutives à la diffusion de propos fallacieux et fourbes visant ma personne et ma famille. Contre toutes allégations trompeuses, visant à m’octroyer ou à faire croire en une quelconque relation avec cette dame”, a-t-il écrit sur sa page Facebook.

