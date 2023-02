Fally Ipupa: sa fille Keyna dévoile leur conversation secrète, après l’avoir renié

Alors qu’elle vient à peine de retirer le nom « Ipupa » de son compte Instagram, Keyna a décidé de dévoiler quelques conversations sensée secrètes entre elle et son père.

Le torchon brûle entre l’artiste congolais Fally Ipupa et sa fille Keyna. La fille aînée de l’artiste a révélé sur les réseaux sociaux qu’elle ne parle plus à son père depuis plusieurs années. Elle a même affirmé que cette situation n’était pas nouvelle et qu’ils avaient déjà connu de longues périodes de silence dans le passé.

Même si la jeune fille affirme ne pas être trop affectée par cette brouille avec son père, il est clair que la mésentente entre eux n’est pas une simple querelle familiale. En effet, la fille a récemment supprimé le nom « Ipupa » de son compte Instagram, reniant ainsi son identité liée à son père. Elle a accusé son père d’irresponsabilité et de laisser l’une de ses femmes briser sa relation avec ses enfants.

Alors que ces révélations continuent de faire des vagues sur la toile, la jeune fille est revenue à la charge pour dévoiler des captures d’écran de conversations avec son père et sa tante, Tina Ipupa, sur ses story Instagram. Dans l’une des conversations, son père lui demande de dire à sa mère, Nicky Barcelone, d’arrêter d’utiliser le nom Ipupa sur les réseaux sociaux. Keyna a répondu qu’elle l’a déjà fait à plusieurs reprises, mais que sa mère n’est pas prête à lui obéir. Et à Fally Ipupa de répondre à son tour: « Comme elle cherche mon attention, je vais maintenant bien la lui donner ».

Après avoir partagé ses captures d’écran de conversations avec son père et sa tante sur ses story Instagram, Keyna, a été vivement critiquée par de nombreux fans de son père qui ont estimé qu’elle ne devrait pas étaler les problèmes familiaux sur les réseaux sociaux. En réponse aux Warriores, elle a reproché à son père de ne plus leur donner d’argent et a expliqué qu’elle avait pris ses distances avec Marcosins en raison de Nana Ketchup.

Faut-il le rappeler, Keyna est la fille ainée de la star congolaise Fally Ipupa, issue de sa relation avec Nicky Menga, alias Barcelone, l’ex épouse de l’artiste.

