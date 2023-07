Fally Ipupa sur sa vie de couple: « Je suis très sérieux, je ne suis pas du genre à aller de gauche à droite »

Fally Ipupa est conscient de la sensualité de ses tubes. Le chanteur franco congolais a reconnu le romantisme que dégagent ses chansons dans le podcast NRJ Drink de Tom Intégral. « Je pense que je suis l’un des artistes les plus romantiques parce que j’ai réussi à mélanger le lingala, le français et l’anglais », a avoué l’artiste.

A l’en croire, c’est à cause du romantisme et la sensualité dont il fait montre qu’il adule les femmes lors de ses concerts un peu partout dans le monde. Fally Ipupa Nsimba est né à Kinshasa, en RDC. Fils de Monique Bolutuli Mbo et de Faustin Ebombo Ipupa, Fally a un frère, Boni, et deux sœurs, Tyna et Niclette.

Le chanteur à grandi à Bandal, une commune rythmée par les boîtes de nuit, bars et terrasses. C’est ce siège du mythique groupe Wenge Musica qui a donné à Fally le goût de devenir un musicien professionnel.

Membre d’une famille catholique, Fally Ipupa a commencé à chanter dans la chorale de son église. Sa timidité en raison de son extrême bégaiement et zézaiement, ne l’a pas empêché de faire partie des meilleurs artistes du monde.