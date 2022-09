Football: Thomas Tuchel viré de son poste

L’entraîneur allemand n’aura donc pas résisté à un début de saison en demi-teinte. En effet, malgré un mercato XXL, l’ancien manager du PSG a montré d’énormes limites, avec des joueurs qui ne semblent plus aussi impliqués qu’auparavant. La contre-performance à Zagreb pour le premier match en Champions League hier soir (0-1) aura été la défaite de trop pour le natif de Krumbach.

Arrivé à Londres en janvier 2021 après avoir été limogé par le PSG, Tuchel avait séduit tout son monde et avait remporté la Champions League avec Chelsea, seulement 5 mois après sa nomination. Sur le banc des Blues, comme en interne avec des dirigeants, Tuchel faisait l’unanimité. Fragilisé par le rachat du club londonien et par l’arrivée du nouveau propriétaire, l’entraîneur allemand semblait très agacé et nerveux ces derniers temps.