France : la sœur de Jamel Debbouze et son copain accusés d’agression et d’escroquerie

awel Debbouze, la petite sœur de l’humoriste français, Jamel Debbouze, mannequin mais également styliste, et son compagnon, Fouad Ben Kouider, seraient mêlés à une affaire « alliant escroquerie et violence ».

En effet, Jad Rozz, un commercial de 27 ans qui aurait été embauché par Nawel Debbouze afin de travailler pour son salon de coiffure situé au Maroc, aurait porté de lourdes accusations contre le couple.

« Il devait être joignable H24, pour l’équivalent de 600 euros mensuel. On lui a fait miroiter plus de collaborations, via les sociétés de la famille. », explique une source.

Fouad Ben Kouider, le compagnon de Nawel Debbouze se serait alors montré très agressif envers lui. Ainsi, la situation aurait dégénéré en mai dernier. Alors que Jad Rozz aurait fait part de son mécontentement à son patron.

« Fouad est devenu fou. Il lui a mis une première droite, puis une deuxième et une troisième. Et un coup de pied. Jad s’est écroulé », explique l’un des amis de la victime qui a suivi toute la scène.

Finalement, c’est le chauffeur de Fouad Ben Kouider qui serait alors intervenu afin de séparer les deux hommes. Jad Rozz aurait ensuite appelé la police, mais le compagnon de Nawel Debbouze aurait quitté les lieux avant l’arrivée des enquêteurs. Quant à l’agressé, il aurait eu 30 jours d’ITT (Incapacité Temporaire Totale) suite à ses blessures qui sont notamment une fracture au visage, huit points sur l’arcade sourcilière, un œil endommagé et deux dents cassées.

C’est dès lors qu’une plainte pour coups et blessure aurait été déposée contre le compagnon de Nawel Debbouze. Loin d’être sorti de l’auberge, le couple est aussi confronté à des employés qui leur réclament des salaires non payés et sont même accusés d’escroquerie par leurs associés, une femme de 38 ans. Ils auraient selon celle-ci, abusé de sa confiance en rachetant, fin 2020, la moitié des parts de son salon pour 1 dirham symbolique, contre la promesse d’investissements futurs.

