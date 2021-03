Funérailles du premier Ministre Hamed Bakayoko : voilà pourquoi Gims n’est pas venu

L’absence de maître Gims aux Funérailles du premier Ministre Hamed Bakayoko est fortement critiquée sur les réseaux sociaux . Pour Steve Beko , la relation qui liait feu GOLDEN BOY à Gims n’était que pour du profit. Ci-dessous son analyse.

” GIMS ET HAMED BAKAYOKO

Je suis depuis hier la ” réplique” de certains ivoiriens sur la page de Gims à qui ils reprochent de ne pas être venu aux funérailles du premier Ministre Hamed Bakayoko.

L’argument principal est que le concerné, toutes les fois qu’il venait à Abidjan était reçu par ce dernier chez lui à la maison et donc par conséquent, il devait honorer de sa présence les funérailles.

Moralement cet argument tient si on considère que les deux étaient ” amis”. Ce dont je doute fortement.

Mais posons la question comme un petit ivoirien : Quand Gims prend une photo avec feu Hamed Bakayoko, qui prend les points ? Hamed ou Gims ?

La réponse a cette question devrait éclaircir le débat. En vérité, ce sont les politiques qui courent après les célébrités culturelles et sportives pour se rendre sympathiques aux yeux des populations. Un artiste qui s’affiche avec un politique prend le risque de se cloisonner et donc de perdre une partie de ses fans.

Nous sommes ici donc dans du marketing et peut-être même que Gims a été payé pour venir manger chez Hamed Bakayoko et prendre des photos avec lui et ses enfants. Idem pour Mme Ouattara. Cela n’a rien d’amical. C’est du business.

Maintenant, posons la question autrement: Gims partage la photo de Hamed Bakayoko sur ses pages Instagram et Facebook. Hamed Bakayoko partage la photo de Gims sur ses pages Instagram et Facebook. Qui des deux gagne en visibilité ? Certainement Hamed Bakayoko.

Ronaldinho a joué Baby-foot avec Hamed Bakayoko mais il n’est pas venu aux funérailles. Étaient-ils amis ? J’en doute fortement. C’était du business et Hamed était fort en communication.

Moralité : Ce n’est pas parce que deux célébrités prennent une photo ensemble ou mangent dans la même assiette qu’elles sont amies. Ça peut être purement commercial. C’est sûrement de la communication politique.

NB: Ceci reste un avis de communicant qui n’a rien à voir avec l’obédience politique du défunt. “

Sapel MONE

