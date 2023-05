Georgina Rodriguez a lâché enfin la vérité : «Je confirme. Crisitano Ronaldo est…»

Rodriguez ne semble pas avoir la meilleure relation avec sa sœur Patricia, qui s’en est prise à la petite amie de Cristiano Ronaldo dans l’émission «Socialite» de Telecinco, l’accusant de mentir et menaçant de divulguer des informations à son sujet.

Patricia prétend que Georgina ne fait que se moquer de sa situation économique. «J’ai entendu de nombreuses rumeurs à ce sujet au sein de la famille. Elle a honte de moi et rit et se réjouit de ma situation économique actuelle», a déclaré Patricia à l’émission télévisée.

La menace de l’aîné Rodriguez

Loin de se taire et de se résigner à la réalité de la situation, Patricia a voulu aller plus loin et a déclaré que sa sœur était «une crapule et une mauvaise personne». De plus, elle a menacé de divulguer des informations privées à son sujet.

«Je ne suis pas une personne qui aime la confrontation ou se mettre en colère contre elle. Je pense que nous devons parler de ce qui s’est passé et mettre fin à cette situation» elle a continué

Face à l’information qui a fuité selon laquelle Patricia aurait demandé beaucoup d’argent à Georgina, elle a été claire et concise et a reconnu qu’elle n’avait jamais demandé un seul euro à sa sœur.

«A aucun moment je n’ai demandé de l’argent à Georgina, la seule chose que j’ai faite a été de demander de l’aide pour mes enfants», a-t-elle déclaré.

«Je ne veux pas d’argent, je lui ai juste donné le numéro de téléphone de l’école pour qu’elle puisse les contacter afin qu’elle puisse aider mes enfants en achetant les livres pour le cours. Je viens de demander de l’aide et j’attends toujours.»