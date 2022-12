Georgina Rodriguez déclare la vérité : «Je le jure. Le jour où j’ai rencontré Cristiano Ronaldo, j’ai…»

Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo sont l’un des couples les plus établis parmi les célébrités, avec plus de six ans ensemble et de nombreux moments vécus. Maintenant, ils sont à Madrid, attendant une offre pour rejoindre Ronaldo, qui s’est retrouvé sans club au milieu de la Coupe du monde.

Lors de son séjour en Espagne, Georgina Rodríguez en a profité pour accorder une interview, dans laquelle elle a donné plus de détails sur sa relation avec Cristiano Ronaldo.

Le mannequin argentin , qui a accompagné Cristiano lors de la Coupe du monde au Qatar , a commenté les moments où elle a rencontré l ‘ attaquant portugais .

Dans une interview exclusive avec le magazine Elle, Georgina s’est confiée sur la première fois où elle a vu Cristiano Ronaldo : «Cristiano et moi sommes tombés amoureux au premier regard, quand je l’ai vu pour la première fois j’ai eu l’impression que le temps s’était arrêté. Je n’avais jamais vu un homme si beau, si attentionné», a déclaré le mannequin.

De plus, Georgina a fait l’éloge de qui est maintenant son partenaire depuis six ans: «C’est le plus bel homme que mes yeux aient jamais vu. Et oui, je suis la petite amie du meilleur footballeur du monde, mais il n’y a pas besoin de les gens à l’utiliser de manière désobligeante», a expliqué le mannequin , qui a reçu beaucoup de critiques pour être la petite amie de l’ attaquant .

En ce sens, Georgina a commenté que sa relation avec Cristiano lui avait ouvert de nombreuses portes : «Il est clair que ma relation avec lui m’a permis de réaliser beaucoup de mes rêves, mais toujours, avant et après l’avoir rencontré, j’ai mis la même passion dans tout ce que j’ai fait. fait. Être femme de ménage, vendeuse ou mannequin», a déclaré Georgina.

En attente d’une nouvelle offre, Cristiano Ronaldo est toujours en Espagne

Après la Coupe du monde au Qatar, un événement auquel Georgina Rodríguez et sa famille étaient présents, Cristiano a déménagé à Madrid, où il s’entraîne sur le terrain du Real Madrid et attend qu’une nouvelle offre arrive afin de définir son avenir sportif, puis avant Manchester United a résilié le contrat.

De cette façon, Cristiano rencontre Georgina Rodriguez et ses enfants séjournant en Espagne, où il se murmure également que l’attaquant pourrait rester dans l’équipe des Merengue. Cependant, il négocierait également avec un club saoudien qui serait prêt à attendre la décision du joueur.

