Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo seraient confrontés à une nouvelle crise conjugale pour cette raison

Depuis la première de la deuxième saison de son documentaire sur Netflix, Georgina Rodriguez est sur toutes les lèvres, et c’est que sa vie entourée de luxe est entrée dans diverses controverses, notamment à cause de la façon dont elle raconte qu’elle a rencontré la star du football Cristiano Ronaldo.

Sur le réseau social TikTok, il y a un nouveau scandale impliquant Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo, apparemment un ancien collègue de la femme d’affaires a donné aujourd’hui une nouvelle version de qui elle était vraiment avant la fortune dont elle jouit aujourd’hui en journée.

Pablo Bone est celui qui a décidé de faire ses déclarations sur son profil TikTok, et a ouvertement avoué que Georgina Rodríguez ne travaillait qu’avec de grandes entreprises de luxe parce qu’elle était à la recherche d’un millionnaire, et c’est que, selon ses mots, aujourd’hui le modèle était toujours «arrogant».

Les mots par lesquels Pablo Bone a commencé sa vidéo sont ceux qui ont le plus retenu l’attention de tous : «J’ai travaillé avec Georgina Rodriguez chez Gucci pendant environ deux mois avant qu’elle ne devienne une célébrité. Nous nous sommes vus plusieurs fois pendant que nous travaillions dans le magasin, elle était au rayon femmes et moi au rayon hommes, j’avais vu Cristiano plusieurs fois dans le magasin précédemment connu, et la vérité est que de nombreuses histoires ont été racontées autour de Cristiano et Georgina».

Elle a poursuivi en affirmant que la femme d’affaires et mannequin était toujours derrière Cristiano Ronaldo, ce qui l’a motivée à travailler dans les différents magasins où elle savait qu’elle pouvait le trouver :

«Georgina a toujours été comme ça, même quand elle n’avait pas beaucoup de l’argent ou l’argent qu’elle a maintenant, elle a toujours eu ce genre d’arrogance et de supériorité.

Les affirmations de Bone sur TikTok vont beaucoup plus loin et assurent que Georgina était déjà ambitieuse, sans surprise, cela a suscité de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.

Pour cette raison, Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo envisageraient de rester éloignés des réseaux sociaux pendant un certain temps, car ces polémiques ne vont pas bien avec l’image de Georgina.