Georgina Rodriguez : un grand secret a été appris de la femme d’affaires qui fait réfléchir Cristiano à leur relation

Il est bien connu du public que depuis que Georgina Rodríguez a officiellement annoncé sa relation amoureuse avec Cristiano Ronaldo, elle est devenue l’une des célébrités les plus acclamées et recherchées au monde, comme elle l’a révélé à travers son compte Instagram où elle est suivie plus de 40 millions de followers.

Et c’est que la renommée que Georgina Rodriguez a acquise et qui l’a transformée en un modèle hispano-argentin célèbre et bien connu est continuellement recherchée par des marques bien connues de toutes sortes, mis à part le fait qu’elle a toujours été une invité spécial pour assister à différents événements de luxe, comme les Joy Awards 2023, un prix qui se tient chaque année en Arabie Saoudite.

Maintenant, le dernier secret de la femme d’affaires et mannequin a été découvert, en officialisant sa nomination en tant qu’ambassadrice d’Elisabetta Franchi, une entreprise italienne qui l’a choisie pour qu’elle soit celle qui représente fièrement l’entreprise et soit la première ambassadrice internationale.

Sans aucun doute, c’est une heureuse annonce que ni Georgina Rodríguez elle-même ni Cristiano Ronaldo n’attendaient, c’est pourquoi leur relation est plongée dans la crise lorsqu’ils apprennent que ce n’est plus seulement Cristiano qui a surgi comme de l’écume dans un lieu qui leur était inconnu, mais aussi son nouveau partenaire.

Mais ce n’est pas tout pour Georgina Rodríguez car on présume qu’il n’a pas été facile d’avoir la présence du modèle, on estime donc que l’accord auquel ils sont parvenus dépasse 400 000 euros, un chiffre exorbitant grâce à l’expérience et à la brillante trajectoire du femme de footballeur

Il convient de noter que maintenant, avec les deux projets juteux de Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo, ils pourront vivre comme des rois en Arabie, en fait, en ajoutant les deux atouts, la vie de leurs enfants est plus qu’assurée. Félicitations Georgina!