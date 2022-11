Gerard Piqué et Clara Chía : très amoureux, ils se promènent à Barcelone

u Gerard Piqué et Clara Chía Martí ont été capturés dans les rues de Barcelone très heureux et amoureux, apparemment le couple ne se soucie pas des critiques qui ont été faites contre eux et du tube «Monotonía» de Shakira, dans lequel, soi-disant, ils Il parle de le footballeur.Piqué et Clara Chía Martí essayaient de se rendre à un endroit pour dîner, mais la presse et les fans qui prenaient des photos ne les ont pas laissés atteindre leur destination, qui ont préféré se détendre et parler avec de grands sourires au-dessus du véhicule du footballeur.Le programme «Asseyez-vous qui peut!» a partagé une vidéo de Gerard Piqué et Clara Chía Martí, où certains internautes se demandent si le couple est vraiment heureux quand «ils s’appuient sur la souffrance de Shakira».

«Quand ils construisent un château sur la douleur et les larmes d’une personne, le château dure simplement un peu mais s’effondre ensuite sur la terre humide», «Heureux ? J’en doute, tu n’es jamais content de la douleur des autres, karka, karma», sont les commentaires que l’on peut lire sur le réseau social.Pendant ce temps, Shakira apprécie la compagnie de sa famille. Ces jours-ci, son père William Mebarak se remet bien et la chanteuse a assisté à une soirée costumée avec ses enfants.

