Ghana : des funérailles nationales pour l’ailier Christian Atsu

Le Ghana rend hommage à Christian Atsu, le footballeur de 31 ans, dont la dépouille a été retrouvée sous les décombres des appartements de la résidence Ronesans, dans la ville d’Antakya, à Hatay, près de quinze jours après le terrible séisme en Turquie et en Syrie.

Le joueur aux 65 sélections sera honoré par son pays, c’est ce qu’a fait savoir, Mustapha Hamid, le ministre de la jeunesse et des sports à Accra : c__e sont des funérailles nationales, le gouvernement prendra en charge tous les frais en raison de la contribution de Christian Atsu au développement du football ghanéen et, en même temps, et aussi pour la manière dont Christian Atsu est décédé, c’est quelque chose de dévastateur pour tout le monde et c’est le seul moment où nous nous rassemblons tous en tant que pays pour donner à notre frère et fils des funérailles dignes de ce nom.

Les Ghanéens se souviennent notamment de son doublé lors de la victoire 3-0 du Ghana sur la Guinée en quart de finale de la coupe d’Afrique des nations 2015.

“Christian Atsu, je me souviens de lui à la Coupe d’Afrique des Nations 2015 en Guinée-Équatoriale. Il a remporté le titre de meilleur joueur du tournoi et il a joué un rôle déterminant ” se souvient Abraham Nkansah, Président de Die Hard Supporters Union.

Les derniers rites funéraires et l’enterrement devraient avoir lieu le 17 mars prochain. la veille du tremblement de terre Christian Atsu avait inscrit le 33e but de sa carrière. Il a évolué à Porto, Newcastle United, Chelsea, Al-Raed en Arabie Saoudite et Hatayspor en Turquie

