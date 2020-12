Ghana: l’actrice Jackie Appiah est enceinte

Assez proche du président libérien George Weah, la ghanéenne Jackie Appiah a été au coeur d’une grosse rumeur récemment.Selon les bruits qui ont circulé, elle serait enceinte… et le père serait George Weah.

Les commérages ont vu le jour après que Jackie Appiah ait fait une apparition publique, plus enrobée que d’accoutumée.Une blogueuse ghanéenne (Aba The great) a ensuite renforcé ces rumeurs, affirmant que la star serait bel et bien enceinte… Et de George Weah.

Sans faire durer le suspense, la principale concernée a réagi, indiquant qu’il s’agissait d’une fausse alerte puisqu’elle ne porte manifestement pas une grossesse.« Ai-je l’air enceinte?. Veuillez ignorer toutes les rumeurs. Ce n’est pas vrai. » a-t-elle expliqué à des personnes qui l’ont interpellée sur la question lors d’un baptême.

Aucune autre preuve n’a été, en outre, donnée concernant une relation amoureuse entre la star Ghanéenne et le ballon d’or 1995 deux.

abidjanshow

