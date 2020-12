Grand Personnage : les 16 phrases mythiques de Diego Maradona l’anti système

16 phrases mythiques ont marqué l’existence du dieu du football:

16 – “On m’a demandé de mettre deux buts au gardien de River Plate mais maintenant qu’il ma traité de “petit gros”, je vais lui en mettre quatre”. (il marquera un quadruplé)

15 – “Les fous, les alcoolos et les enfants sont les seuls qui disent la vérité”.

14 – “Je me suis fâché avec le pape. Je suis allé au Vatican : le plafond était recouvert d’or. Et après, on nous dit que l’église se préoccupe des plus pauvres. Mais ptain mec, vends le toit ! Fais quelque chose !” 13 – “Je suis noir ou blanc. Je ne serai jamais gris”. 12 – “Je voulais faire ma cure de désintoxication aux États-Unis, mais Bill Clinton, avec sa tête de thermos, m’a refusé l’entrée dans son pays”. 11 – “Si je meurs, je veux renaître et je veux redevenir footballeur, je veux redevenir Diego Armando Maradona, le footballeur qui a donné de la joie aux gens, c’est suffisant pour moi”. 10 – “Les dirigeants de la FIFA sont des vieux messieurs cramponnés à leurs fauteuils. Ils n’aiment ni le football ni les joueurs. Tout ce qui les intéresse, c’est l’argent”. 9 – “Je ne sais pas ce que je vais faire dans 15 minutes, alors comment voulez-vous que je sache ce que je vais faire demain ?” 8 – “Blatter m’aime comme un fils… Comme un fils de pte”.

7 – “J’ai grandi dans une résidence privée… Privée d’eau, d’électricité et de téléphone”.

6 – “Jouer à huis clos, c’est comme jouer dans un cimetière”.

5 – “Le sélectionneur de l’Argentine Passarella veut que les joueurs se coupent les cheveux parce qu’ils se les touchent trop. Les joueurs se touchent aussi les cou*lles. Du coup, il va leur demander de se les couper aussi ?”

4 – “Pelé a dit que Neymar est plus fort que Messi ? Je crois que Pelé n’a pas dû prendre les bons cachets”.

3 – “À chaque fois que Cristiano Ronaldo met un but, il regarde la caméra pour nous vendre un shampoing”.

2 – “Arriver dans la surface et ne pas pouvoir tirer au but, c’est comme danser avec sa sœur”.

1 – “Si je ne m’étais pas drogué, on ne parlerait même pas de Pelé”.

Sacret Maradona

