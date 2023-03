Hailey Bieber harcelée : Selena Gomez prend publiquement sa défense

Le 24 mars, Selena Gomez a pris la parole via son compte Instagram pour évoquer le harcèlement que subit Hailey Bieber.

Nouveau rebondissement dans la querelle qui oppose Selena Gomez à Hailey Bieber. Rappelons que cette fois-ci, c’est une vidéo TikTok qui aurait mis le feu aux poudres entre les deux jeunes femmes. En effet, sur les images, l’épouse de Justin Bieber se serait moquée des sourcils de la chanteuse. Ses fans ont alors immédiatement interprété cela comme une attaque. En quelques jours, le top a perdu des milliers de followers et a reçu une impressionnante quantité de messages haineux.

« Hailey Bieber m’a contactée pour me faire savoir qu’elle recevait des menaces de mort et qu’elle était victime de propos haineux. Ce n’est pas ce que je défends. Personne ne devrait faire face à la haine ou au harcèlement. J’ai toujours prôné la gentillesse et j’aimerais que tout cela cesse. » Une demande claire qu’a formulé Selena Gomez le 24 mars, soit environ un mois après le début des hostilités.

En étant la femme la plus suivie sur Instagram, avec 403 millions d’abonnés, la comédienne a le pouvoir de faire la pluie et le beau temps sur les réseaux sociaux. Fort heureusement, c’est pour faire le bien qu’elle s’est saisie de son téléphone cet après-midi.

DES RAPPORTS DIFFICILES

La relation entre Hailey Bieber et Selena Gomez a toujours été conflictuelle. Mais les deux femmes ont toujours réussi à arranger les choses après chaque accrochage. En octobre 2022, elles avaient d’ailleurs partagé une photo de « réconciliation », prise alors qu’elles assistaient au gala de l’Academy Museum de Los Angeles. Le 26 octobre dernier, une source proche avait affirmé auprès d’« Entertainment Tonight » : « Justin, Hailey et Selena sont ravis d’avoir effacé les tensions, d’avoir pu passer à autre chose et conclure ce chapitre », en ajoutant que les deux femmes se concentrent sur leur carrière, en essayant de ne pas se préoccuper de la haine qui sévit sur Internet.