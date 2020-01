Hanny Tchelley ‘’menacée de mort’’ : Elle répond à ses détracteurs

Depuis un bon moment, l’animatrice et actrice Hanny Tchelley, utilise le canal des réseaux sociaux pour régler ses prises de bec avec ses détracteurs.

L’on se rappelle encore, sa vidéo qui a fait mouche sur la toile, vidéo dans laquelle elle recadrait la seconde épouse de l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo sans mâcher ses mots. Aujourd’hui, Anny Tchelley use encore de la toile pour faire savoir qu’elle reçoit des menaces de mort. De la part de qui ? Nous l’ignorons mais comme toujours celle-ci ne compte pas se laisser faire et ne semble pas être intimidée par ces ‘’menaces’’ et décide de répondre même à ses détracteurs.

C’est sur sa page Facebook qu’elle va partager cela avec ses followers à travers ce message posté dans la nuit d’hier 11 Janvier 2020.

Si aujourd’hui le « salaire » de mon engagement, c’est la mort, bien vous fasse ! Mais je suis juste dégoûtée par tant d’ingratitude, de méchanceté, de noirceur.

Ce que j’ai révélé était une réponse à une provocation. Et au lieu d’apporter les preuves du contraire, ce sont des menaces de mort, des intimidations, des convocations policières ? Tout ceci est à la fois comique, bien laid et triste…

Mais pour ma liberté de penser, de dire, pour mon combat contre l’injustice, je suis prête à affronter qui que ce soit ! Car jamais je ne rentrerai dans les rangs de qui veut me soumettre pour sa petite gloriole terrestre ! Il faut que ce soit clair !

Les jours prochains nous situeront…

Queenn Tchelley.

Comme quoi, elle ne craint rien et sera toujours prête à défendre ‘’la vérité’’ quel qu’en soit le prix à payer.

Notons qu’hier, l’épouse de François Kency avait été recadrée, elle aussi à son tour par une certaine Axell Drinan II, Gor certifiée ISO 9000, pour avoir donné son avis sur la rencontre entre le président Laurent Gbagbo et son successeur à la tête du Fpi et ex- Premier ministre Pascal Affi N’Guessan.

Pour Axell, celle-ci devrait être la dernière à se réjouir de ces retrouvailles pour avoir jugé le président « dépourvu de ses facultés » car laissant la seconde épouse « décider de l’avenir du pays à sa place ».

