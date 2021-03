Hommage: Sidiki Diabaté chante à la mémoire du défunt SEM Hamed Bakayoko

Cette grande nation hospitalière et si chaleureuse m’a adopté. Ses fils m’adorent et continuent de m’apporter leur soutien indéfectible.

Comme je l’avais fait pour mon frère et ami DJ ARAFAT, il était de mon devoir de venir honorer la mémoire d’un autre valeureux fils de la nation, grand ami des artistes qui me considérait comme son fils en la personne de Son excellence HAMED BAKAYOKO.

Mes pensées et prières se dirigent également vers le COLONEL WATTAO, TONTON AMADOU GON COULIBALY tous rappelés à Dieu.

Puisse Dieu leur accueillir dans son paradis céleste. Amen.

Mes frères ivoiriens, vous pouvez compter sur moi

Perle Lola

