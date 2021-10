Il s’appelle Hasbulla Magomedov et c’est un jeune homme de 18 ans

Il s’appelle hasbulla Magomedov. C’est un jeune homme de 18 ans d’à peu près un mettre de taille née en Daghestan. Il accumule plus de 2 millions de followers sur Instagram après seulement quelques mois d’apparition. Le petit homme a fait du chemin sur la toile.

La maladie dont souffre le jeune Hasbulla Magomedov est pour l’instant méconnu des scientifiques. Bien que cela n’ait pas encore été officiellement confirmé, on pense que l’adolescent souffre du rachitisme ou d’une forme de nanisme. Cette maladie empêche sa croissance des os et des cartilages à cause d’une carence en vitamines D et en calcium. Le jeune Hasbulla mesure 97 centimètres pour 16 kilogrammes ce qui lui donne l’apparence d’un bébé.

Malgré son apparence anormale, le jeune russe possède un train de vie absolument incroyable, il fait exactement les choses des gens de son âge. Il fait du sport, il conduit des voitures et fait la fête, mais ce qui le caractérise le plus est bien son humour. Selon son entourage, le jeune Magomedov posséderait beaucoup d’humour et un caractère assez euphorique. C’est d’ailleurs l’humour qui lui permet de s’accepter et de tourner les choses en dérision pour mieux supporter sa condition. Le jeune russe a une grande passion pour les combats. Il est d’ailleurs surnommé « Mini Khabib » en référence à son ami et ancien champion des poids légers de l’UFC la légendaire Khabib Nurmagomedov.

Il devient très rapidement une star incontournable sur les réseaux. Le 25 novembre 2020, Hasbulla apparaît dans une vidéo d’un certain Ashab Tamaev, Youtubeur, la vidéo comptabilise 3,5 millions de vues où on voit les deux phénomènes passer une journée ensemble. Très vite, l’adolescent devient le guest attitré qui apparaît quasiment dans toutes les vidéos avec des challenges aussi étonnants les uns que les autres.

Pour l’instant, la valeur nette de Hasbulla n’a pas encore été révélée. Cependant, avec sa nouvelle renommée, la richesse du jeune de 18 ans devrait presque certainement augmenter de manière significative, il confie par ailleurs, que ses apparitions sont grassement payées et cette rentrée d’argent lui permet d’aider sa modeste famille.

