Inde : un hommage rendu à Lionel Messi tourne au vinaigre (vidéo)

En Inde, le capitaine de l’équipe argentine Lionel Messi a été honoré d’une gigantographie. Cependant, les choses ne se sont pas si bien passées au moment de la présentation. Ce qui semble à une honte.Comme à l’accoutumée, Lionel Messi reçoit des hommages et des marques d’affection à travers le monde. Cette fois, à 11 jours de la Coupe du monde au Qatar , dans l’un des pays les plus grands et les plus peuplés du monde comme l’ Inde , il a eu sa reconnaissance.Les gens y ont préparé une gigantographie de plusieurs mètres de haut avec l’image de la Puce portant le maillot de l’ équipe argentine et portant le ballon. Cependant, au moment de le placer pour le présenter officiellement, des problèmes sont survenus : il y avait un défaut, le carton ne supportait pas son poids et l’image était pliée en deux. Quelques heures plus tard, ils ont pu le corriger.

