Ismaël Isaac affligé par la mort de Hass Keita : “Je me retrouve seul”

La triste nouvelle de la mort de Hass Keita a sérieusement affecté Ismaël Isaac. Le “Gangaba de Treich” a exprimé toute sa profonde tristesse à l’issue de la disparition du frère jumeau de Hussein Keita.

Ismaël Isaac : “Nous étions trois, après nous sommes restés deux”

C’est avec douleur que le monde de la culture ivoirien en particulier et africaine, en général a appris le décès de Hassan Keita, également appelé Hass Keita. Ce dernier vivait en France depuis un long moment. Ismaël Isaac, qui a débuté sa carrière musicale avec le disparu ne s’en remet pas.

Il faut dire que l’auteur du célèbre titre Magnoumako s’est révélé au public ivoirien au sein du groupe de reggae Ismaël et les frères Keita (les jumeau Hussein et Hassan). Malheureusement, la mort frappe le trio et emporte Hussein. Avec le temps, Ismael Isaac et Hass Keita se construisent chacun de son côté une carrière.

Installé en Europe, l’autre frère Keita vient de décéder. “Nous étions trois, Après nous sommes restés deux . aujourd’hui je me retrouve seul la vie est ainsi. Paix à vos âmes Oussein et Assane Keita.Que Dieu pardonne tous nos disparus. Bon mois de carême. Que Dieu pardonne tous nos péchés. Un ganga reste toujours cracra c’est Dieu qui est fort”, a réagi Ismo en apprenant la mauvaise nouvelle.