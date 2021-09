J’ai dû bloqué un homme qui voulait me donné 3 millions de FCFA pour une nuit

Invitée, mercredi sur la Nouvelle Chaine Ivoirienne (NCI), la chanteuse Coupé-décalé, Sandia Chouchou, a fait des révélations sur son ancienne vie de danseuse.

Sandia Chouchou: ‘’Trop de vicieux dans le showbiz, des gens qui veulent forcément te voir nue”

La chanteuse Coupé-décalé, Ouattara Awa Sandia, plus connue sous le nom Sandia Choucou, a été révélée au grand public pendant qu’elle était danseuse aux côtés de l’artiste Serge Beynaud. Formant un incroyable trio avec Zota et Annick Choco, Sandia Chouchou a également contribué au positionnement de Serge Beynaud comme un pionnier du Coupé-décalé. Cependant, l’ancienne danseuse a fait savoir qu’elle n’était pas du tout satisfaite de sa rémunération.

‘’L’argent qu’il me donnait ne m’arrangeait pas. Donc j’ai pris ma route. En ce moment, il me donnait 10.000 Fcfa par prestation (…) ça fait au moins 5 ans que j’ai arrêté de danser avec Beynaud‘’, a confié Sandia Chouchou lors de son passage à l’émission show buzz sur NCI. Devenue aujourd’hui une chanteuse, Sandia Chouchou a expliqué les réalités qu’elle endure au quotidien. ‘’Je me produits moi-même, il faut débourser de l’argent pour faire le son, le clip. Il faut aussi payer les danseurs, le manager; ce n’est pas vraiment facile‘’, a-t-elle déclaré.

Selon Sandia Chouchou, le monde du showbiz est plein de vices. ‘’Il y a trop de vicieux dans ce milieu. Il y a de ces propositions indécentes. Il y a des gens qui veulent forcément te voir nue (…) Il y a un gars bien connu qui m’a contactée en inbox sur ma page officielle, il me dit qu’il me veut pour une nuit. En échange, il va me remettre 3 millions de Fcfa (…) Je lui ai dit que je ne suis pas une prostituée, donc je l’ai bloqué‘’, a déploré Sandia Chouchou.

lecourrierquotidien

