J’ai pleuré parce que pour 24 heures d’oxygène à l’hôpital, je devais payer 500.000f

« Un homme de 78 ans s’est effondré et a été transporté à l’hôpital. On lui a donné un oxygène pour le soutenir pendant 24 heures. Après quelques temps, il allait mieux. Alors, le médecin lui a donné sa note de 500.000f, et quand il a vu la facture, il a commencé à pleurer.

Le médecin lui a dit de ne pas pleurer à cause du projet de loi. Mais l’homme a dit: “Je ne pleure pas à cause de l’argent, je peux payer tout l’argent. Je pleure parce que pour seulement 24 heures d’utilisation de l’oxygène, je dois payer 500.000f, mais je respire l’air libre de Dieu depuis 78 ans. J’ai jamais rien payer, savez-vous combien je lui dois?” Le docteur baissa la tête et coula des larmes.

Maintenant, à toi qui lis ceci, tu respires l’air libre de Dieu sans aucun prix à payer depuis des années, s’il te plaît, prends juste 2 secondes de ton temps pour écrire juste un “Merci à Dieu” pour la gratuité des services de Dieu dans ta vie… »

Perle Lola

