« Je me suis appliquée », Carmen Sama révèle pourquoi Arafat lui a donné le surnom « Lionne »

Lors d’une intervention sur une chaine de télévision ivoirienne, Carmen Sama, veuve du chanteur DJ Arafat a fait une petite anecdote sur le surnom Lionne que lui a donné son feu mari.

Reçue sur l’émission life week-end, il y a quelques semaines, Carmen Sama a été confrontée à à des questions sur son surnom « Lionne » dont seul Arafat détenait le secret. « Carmen, et si je te dis Lionne? « , a demandé une chroniqueuse. Mais consciente de la sensibilité du sujet, Carmen a hésité avant de se livrer à ce jeu de question réponse.

« Il est quelle heure? Il est 20h 52 , les enfants dorment », s’est assurée la maman de Rfana. « Lionne, Lionne! Ah c’était chaud » (elle hésite toujours mais sera relancée par Konnie Touré Ndlr). « Pourquoi Lionne, qui t’a donné ce nom? », a insisté l’animatrice. « C’est mon feu mari », va-t-elle répondre avant d’aller dans les détails.

« Nous étions en pleine négociation .. La femme battante a pris le dessus et puis il dit: bébéééé ORRR, tu es une lionne. Et Rafna est née neuf mois après. Le match était chaud. Je suis une femme battante, je devrais revendiquer mes droits de femmes battantes et je me suis appliquée », a-t-elle expliqué sous le regard curieux des animateurs.

Sur cette même émission, Carmen Sama a été également interrogée sur le surnom Sama que lui a également donné DJ Arafat et qu’elle porte fièrement aujourd’hui.

