Je serai pas toujours dans la tristesse, la vie doit continuer

DJ Arafat est mort à la suite d’un accident de moto le 12 Août 2019. Il était l’artiste du coupé le plus influent sur le plan national ainsi que sur le plan international.

Après sa mort, ses fans, communément les chinois ou la Chine, ont voulu que sa campagne lui reste fidèle d’une manière ou d’autre. C’est-à-dire qu’elle demeure la mère de la Chine ou des chinois (les fans de DJ Arafat).

Cette exigence devenait de plus en plus lourde pour cette dernière (Carmen Sama), qui a fini par réagir en ces termes : «C’est vrai que mon mari n’est plus là mais je vais continuer à vivre parce qu’il m’a laissé un enfant, je vais pas passer mon temps à me morfondre, à être toujours triste devant ma fille»

Pour elle, ce n’est pas parce que son homme est décédé, qu’elle va demeurer veuve, encore moins passer le restant de sa vie à se lamenter. La vie doit continuer, pour elle et son enfant et qu’elle demeure toujours attachée à la légende du coupé décalé.

