« Je suis le premier dégoûté », le rappeur Tayc annule son concert au Zénith

de son vrai nom Julien Bouadjie a évoqué les raisons de l’annulation de son concert au Zénith prévu initialement pour le 12 novembre 2022.

Tayc devait se produire sur scène au Zénith d’Auvergne à Clermont-Ferrand le samedi 12 novembre. Mais son concert est finalement annulé. En plus de ce concert, son spectacle de Clermont-Ferrand est également reporté.

« Amis de Clermont-Ferrand et de Dijon, je reçois vos messages, je comprends le mécontentement et je suis le premier dégoûté », a écrit Tayc sur son compte Instagram. « Je comprends le mécontentement et je suis le premier dégoûté. Vous savez très bien à quel point j’aime être sur scène, faire mes concerts et partager avec vous (…) », a-t-il expliqué.

Pour Tayc, les artistes ne sont pas toujours les maîtres du jeu. « Parfois, on dépend d’un maire d’une ville, d’une structure, d’un booker, d’ouvriers qui ne sont pas là pour mettre en place une scène… Je donne des exemples, mais ce n’est pas toujours notre faute. Ce n’est pas ma faute. Si ça ne tenait qu’à moi, on ferait un triple concerts à Clermont-Ferrand », a-t-il ajouté.

Même si Tayc n’a pas donné une nouvelle date, visiblement, cette annulation pourrait ne pas être définitive. « Je viendrai vous voir, soyez juste patients. Ce n’est que partie remise. Tout va très bien se passer », a-t-il rassuré.

